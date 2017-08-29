Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Николаеве проходят обыски у 90 депутатов и предпринимателей

Вторник, 29 августа 2017, 12:06

В Николаеве с утра проходят массовые обыски у депутатов городского совета и известных в городе предпринимателей.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Она подтвердила информацию о том, что обыски у депутатов действительно проходят. Однако предоставить конкретную информацию об их причине пока отказалась.

"Да, обыски действительно проходят. Однако я пока не могу предоставить любую официальную информацию. Позже Генеральный прокурор сделает официальное сообщение", - отметила Сарган.

По данным, николаевского сайта "Новости N", обыски проходят у депутатов городского совета от партии "Оппозиционный блок" Игоря Дятлова, Игоря Копейки, Андрея Яковлева, Светланы Ласурия, предпринимателей Алексея Пелипас ​​и Владислава Чайки. Также идет обыск у Михаила Титова, известного под кличкой "Мультик".

Их подозревают в "поставках оружия и наркотиков из зоны АТО" - именно такая формулировка содержится в постановлении суда о проведении обыска.

 
 

Также сообщается, что обыски проходят и в департаменте ЖКХ, а также дома у директора предприятия "Центрлифт" Сергея Швеца. Его, а также чиновников Николаевского горсовета подозревают в хищении бюджетных средств под предлогом поставки и монтажных работ лифтового хозяйства.

Всего в Николаеве одновременно проводят около 90 обысков, которые санкционировал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Обыски проводят сотрудники военной прокуратуры и работники СБУ. Санкции на их проведение выданные Октябрьским районным судом г. Мариуполя по представлению следователя прокуратуры Николаевской области.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: НиколаевГенпрокуратураАТОобыски
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Николаев
"Кинжалами ударьте": задержан николаевец, который готовил удар по СБУ
ОВА: Запорожье ночью атаковали дронами и ракетами, в Николаеве упали обломки "Шахеда"
В Николаевской области задержали информатора, который "сливал" РФ координаты военных возле ПАЭС
Последние новости
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
Все новости...
Реклама: