Волкер запевняє, що за спиною України домовлятись із РФ не буде

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Вівторок, 29 серпня 2017, 12:21

Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки щодо України Курт Волкер запевняє, що Вашингтон не збирається укладати окремої угоди з Росією стосовно вирішення конфлікту на Донбасі, не підключаючи Київ та європейські країни.

Про це він заявив у понеділок в інтерв'ю DW.

"Цього абсолютно точно не відбудеться. Таких речей немає, і не буде жодної окремої угоди над головами українців або за спинами європейців", - сказав Волкер.

Він повідомив, що напередодні зустрічі з помічником президента Росії Владиславом Сурковим він перебував у тісному контакті з українського питання з представниками Німеччини та Франції.

"США чітко дали зрозуміти, що ми цілком підтримуємо мирний процес у "нормандському форматі". Ми не маємо намірів ставати його частиною або очолювати його", - сказав Волкер.

За його словами, Вашингтон вважатиме політику щодо України успішною, якщо буде відновлено її територіальну цілісність та гарантовано безпеку для усіх українців.

Як відомо, 21 серпня Курт Волкер провів у Мінську зустріч за зачиненими дверима з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

Під час цієї зустрічі, яка була присвячена українському питанню, сторони, зокрема, домовились знову зустрітись через кілька тижнів.

Теми: США Росія Донбас
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