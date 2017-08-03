РосЗМІ зробили з нападника на свого кореспондента "прихильника України"

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Четвер, 3 серпня 2017, 12:46

Оператор російського каналу НТВ Павло Волосатов заявив, що нападник на його колегу у середу викрикував антиросійські гасла, а не антиукраїнські, як це було насправді.

Про це він розповів в ефірі пропагандистського телеканалу RT.

"Я знімав кореспондента в прямому ефірі, під час зйомки увійшов чоловік в кадр, закричав матом "Росія - це... пі-пі-пі..., тому що вона захопила мою країну", і вдарив кореспондента в обличчя", - сказав він.

Насправді на відео нападник кричав "Моя країна, с.. бл... Україну захопимо".

Як відомо, у Москві кореспондента пропагандистського каналу НТВ у прямому ефірі під час святкування ВДВ вдарив п'яний чоловік у футболці з написом "Оплот".

Пізніше нападника затримала поліція і доставила до найближчого відділку.

Прес-служба поліції Москви не стала називати ім'я затриманого та інші подробиці, підкресливши лише, що він "не має ніякого відношення до ВДВ", пишуть РИА Новости.

Організація "Открытая Россия" повідомила, що нападник иявився 32-річний москвич, пов'язаний з рухом православних патріотів "Сорок сороков".

Українська правда

Теми: Росія пропаганда
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