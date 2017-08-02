Журналіста НТВ вдарили в прямому ефірі з криками "Захопимо Україну"

У Москві кореспондента пропагандистського каналу НТВ у прямому ефірі під час святкування ВДВ вдарив п'яний чоловік у футболці з написом "Оплот".

Інцидент стався в прямому ефірі. Сюжет називався "Розплескалася синява".

Журналіст розповідав про те, що саме ВДВ вважаються елітними військами.

У цей момент до нього підійшов п'яний чоловік у футболці з написом "Оплот" з криками "Моя країна, с .. бл ... Україну захопимо". На прохання журналіста не заважати, той ударив кореспондента в обличчя.

Нападник на кореспондента НТВ був затриманий співробітниками поліції і доставлений до найближчого відділку. Прес-служба поліції Москви не стала називати ім'я затриманого та інші подробиці, підкресливши лише, що він "не має ніякого відношення до ВДВ", пишуть РИА Новости.

Напавшим на НТВшника оказался 32-летний москвич, связанный с движением православных патриотов «Сорок сороков»https://t.co/pYAqSiQzSM pic.twitter.com/htg2WXbjYV — Открытая Россия (@openrussia_org) August 2, 2017

Як відомо, "Оплот" - харківська проросійська організація, члени якої зокрема займалися побиттям прихильників Майдану.

Лідер "Оплоту" Євген Жилін був застрелений кілером в Москві 19 вересня 2016 року на території елітного селища Горки-2.

Українська правда