В анексований Крим зібрався спікер Держдуми РФ

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Четвер, 3 серпня 2017, 13:15

Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін планує відвідати анексований Крим.

Про це він сказав, спілкуючись з учасниками молодіжного форуму "Територія смислів на Клязьмі", передає російське агентство ТАСС.

"Крим - це те місце, яке не тільки дає можливість купатися в морі, але це наша земля, і вона вся насичена історією, це те, що потрібно брати і вивчати, знайомитися з цим. Щасливий той, хто там живе і може на це дивитися постійно", - заявив він.

Як відомо, українців за незаконний перетин кордону України можуть оштрафувати, а іноземцям або особам без громадянства - заборонити в'їзд в Україну.

Теми: Росія Крим анексія
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