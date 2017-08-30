У ЄС обговорять продовження санкцій проти РФ ще на півроку

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Середа, 30 серпня 2017, 10:11

Наступного тижня у ЄС пройде обговорення щодо продовження санкцій проти 153 фізичних осіб та компаній через агресію Росії проти України.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, пише "Європейська правда".

"Чиновники ЄС проведуть наступного тижня дебати щодо продовження на 6 місяців санкцій проти 153 фізичних осіб та 40 компаній. Дедлайн поновлення: 15 вересня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 березня ЄС на півроку продовжив санкції проти громадян України і Росії, введені через загрозу територіальній цілісності України.

Ці санкції були вперше запроваджені у березні 2014 року і неодноразово продовжувалися. 

Теми: ЄС санкції Росія
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