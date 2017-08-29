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Лещенко: Медведчук за допомогою СБУ монополізував ринок скрапленого газу

Вівторок, 29 серпня 2017, 12:16

Депутат фракції "БПП" Сергій Лещенко заявив про тиск Служби безпеки України на трейдерів, за рахунок чого відбулася монополізація ринку скрапленого газу в Україні компанією Віктора Медведчука, кума Володимира Путна.

Про це він заявив на брифінгу у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Лещенка, через вимоги з боку СБУ накласти санкції на трейдерів зрідженого газу в кінці 2016 і на початку 2017 року призвели до того, що на три з половиною місяці було зупинено роботу цього бізнесу при невтручанні Антимонопольного комітету України та Міністерства економрозвитку.

"Це був системний наступ на трейдерів з боку спецслужб ... Це призвело до того, що ринок почав перерозподілятися на користь одного гравця. Ним є Віктор Медведчук та його компанія ... Proton Energy", - сказав він.

Як стверджує депутат, компанія Proton Energy Group S.A. (Швейцарія) імпортує в Україну близько 40% зрідженого газу, і досягти цієї частки на ринку компанії вдалося в два етапи.

"Спочатку відбулася зачистка ринку руками СБУ в кінці минулого року - на початку нинішнього. Друга частина - створення ексклюзивних умов для Proton Energy, коли "Роснефть" видала тільки їй права на імпорт газу в Україну", - уточнив депутат.

Він також вважає, що подальше зниження цін на скраплений газ не досягне докризового рівня.

Як повідомлялося, ціни на скраплений газ на українських АЗС ростуть рекордними темпами. За місяць - майже на 40% до понад 16 грн за літр. Основною причиною зростання цін на автомобільний газ називають дефіцит ресурсу. Також вплинула зупинка на планові ремонти заводів в Білорусі.

Але, за твердженнями експертів, ціни на газ повинні знизитися до кінця року.

Більше про про зростання цін на скраплений газ в Україні читайте в матеріалі "Економічної правди" "Ціни на автогаз б'ють рекорди: чому і що буде далі".

Як відомо, Віктор Медведчук відомий своєю проросійською позицією. Він виступає категорично проти вступу України до ЄС і НАТО, однак за тісний союз з Росією.

Зараз він від імені України бере участь у мінських переговорах щодо Донбасу. За даними деяких ЗМІ, він був залучений до процесу обміну заручниками з подачі підконтрольних Кремлю бойовиків.

Також відомо, що під час акцій протесту на Майдані колишній президент Віктор Янукович постійно дзвонив Медведчуку, було зафіксовано понад 54 дзвінки у період із грудня 2013 року по лютий 2014 року.

Програма "Схеми" з'ясувала, що, попри заборону, Медведчук літає прямим маршрутом "Київ-Москва". Журналісти зафіксували, що прямі польоти до Москви Медведчук здійснював тричі.

Колись Медведчук очолював Адміністрацію президента Леоніда Кучми і є кумом Путіна, який хрестив його доньку Дарину.

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУгазМедведчук
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