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В Дегестане убили двух офицеров "Альфы", которые изменили присяге

Среда, 30 августа 2017, 13:18
В Дегестане убили двух офицеров Альфы, которые изменили присяге

28 августа в Дагестане во время спецоперации по обезвреживанию так называемой "Хасавьюртской банды" в перестрелке убиты два экс-сотрудника спецподразделения СБУ "Альфа", которые в 2014 году изменили украинской присяге и перешли на службу к российским оккупантам.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердили собеседники в контрразведке.

Речь идет о уроженцах Севастополя - подполковнике Александре Байбутлове 1977 года и подполковнике Денисе Ракицком 1977 года.

"Да, это правда, по нашим каналам нам поступила такое информация", - сказали собеседники УП.

В то же время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что и Ракицкий, и Байбутлов действительно служили в "Альфе" СБУ.

"Байбутлов служил в "Альфе" с 2002 года, Ракицкий с 2003. Оба подполковники", - отметила Гитлянская и добавила, что они оба находились в розыске за дезертирство.

Ранее журналист Юрий Бутусов на свой странице в Facebook сообщил, что "на окраине Хасавьюрта, в далеком российском Дагестане местные партизаны атаковали группу спецназа ФСБ РФ".

"Два российских силовика были уничтожены на месте. Ими оказались бывшие сотрудники спецподразделений СБУ, объявленные в Украине в розыск за дезертирство", - написал на своей странице Бутусов.

"Оба предателя (Байбутлов и Ракицкий - УП) вместе закончили Севастопольский военно-морской институт им. Нахимова, а в марте 2014-го проходили службу в Центре специальных операций СБУ в Севастополе. Ракицкий был командиром группы в отделе, Байбутлов - главным специалистом отдела", - рассказал Бутусов.

Он отметил, что во время захвата Крыма оба изменили присяге и перешли на службу к оккупантам, а в 2016 году были награждены в России медалью "За возвращение Крыма".

"Что ж, это будет пример для всех предателей, которые думали, что они выбирают" русский мир". Нет, оккупация Крыма расширяет масштабы "российской войны". Теперь те крымчане, которые тогда променяли Родину на подачки от врага, стали пушечным мясом. "Русский мир" для этих предателей обернулся "русской смертью", - подытожил журналист.

 

Оксана Коваленко, Яна Миланова, УП

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Темы: РосcияКрымСБУ
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