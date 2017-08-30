Суд відмовився передати Фірташа Іспанії

Земельний суд Відня у вівторок, 29 серпня, вирішив не видавати іспанському правосуддю українського олігарха Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє австрійське видання Kurier, передає Європейська правда.

Австрійський суд вирішив, що суд у Барселоні не зумів надати достатнє обгрунтування європейського ордеру на арешт, виданого на Фірташа за підозрою у відмиванні грошей та створення кримінального угруповання.

Видання цитує захисників Фірташа екс-міністра юстиції Дітера Бомдорфера та Рюдігера Шендера, які стверджують, що судова система Іспанії намагалась нав’язати Австрії політично мотивовану екстрадицію.

"Іспанська судова система на прохання США намагалась протиснути політично мотивовану екстрадицію нашого підзахисного. Іспанці навіть не зуміли задовольнити мінімальні вимоги, яких вимагає європейський ордер на арешт", - заявив виданню Бомдорфер.

Як відомо, у лютому 2017 року Вищий земельний суд Відня задовольнив позов австрійської прокуратури на попереднє рішення австрійського суду, який відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа в США.

Також земельний суд Відня, розглянувши запит Іспанії про екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа прийняв рішення звільнити його без внесення додаткової застави.

Українського олігарха затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Сполучені Штати направили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив Мінюсту США і не віддав олігарха.

Пізніше Фірташ направив до Конституційного суду Австрії подання з вимогою визнати неконституційною угоду про екстрадицію між Австрією і Сполученими Штатами, але суд відмовив у розгляді скарги.

Таким чином апеляційний суд отримав змогу розглянути скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції про заборону екстрадиції Фірташа до США.

Більше про справу Дмитра Фірташа читайте у статті Української правди "Битва за Вашингтон. Лобі Дмитра Фірташа".