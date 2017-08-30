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Суд отказался передать Фирташа Испании

Среда, 30 августа 2017, 16:43

Земельный суд Вены во вторник, 29 августа, решил не выдавать испанскому правосудию украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает австрийское издание Kurier, передает Европейская правда.

Австрийский суд решил, что суд в Барселоне не сумевший предоставить достаточное обоснование европейского ордера на арест, выданного на Фирташа по подозрению в отмывании денег и создании криминальной группировки.

Издание цитирует защитников Фирташа экс-министра юстиции Дитера Бомдорфера и Рюдигера Шендера, которые утверждают, что судебная система Испании пыталась навязать Австрии политически мотивированную экстрадиции.

"Испанская судебная система по просьбе США пыталась продавить политически мотивированную экстрадицию нашего подзащитного. Испанцы даже не сумели удовлетворить минимальные требования, которые требует европейский ордер на арест", - заявил изданию Бомдорфер.

Как известно, в феврале 2017 Высший земельный суд Вены удовлетворил иск австрийской прокуратуры на предыдущее решение австрийского суда, отказавшего в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Также земельный суд Вены, рассмотрев запрос Испании об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа принял решение освободить его без внесения дополнительного залога.

Украинского олигарха задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро.

США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Соединенные Штаты направили в Австрию запрос на экстрадицию Фирташа, но 30 апреля 2015 Земельный суд Вены по уголовным делам отказал Минюста США и не отдал олигарха.

Позже Фирташ направил в Конституционный суд Австрии представление с требованием признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и Соединенными Штатами, но суд отказал в рассмотрении жалобы.

Таким образом апелляционный суд получил возможность рассмотреть жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции о запрете экстрадиции Фирташа в США.

Более о деле Дмитрия Фирташа читайте в статье Украинской правды "Битва за Вашингтон. Лобби Дмитрия Фирташа".

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Темы: ФирташИспаниясуд
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