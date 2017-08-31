Українська армія 30-та серед найкращих армій світу – Міноборони

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Четвер, 31 серпня 2017, 00:17

Україна посіла 30 місце у рейтингу найкращих армій світу за версією Global Firepower.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Міжнародна компанія Global Firepower, яка щорічно складає рейтинг найкращих армій світу, цього року помістила Україну на 30 місце (між Швецією і М’янмою). Перше місце посіла армія США, друге – РФ", – сказано в прес-релізі.

У першу десятку також увійшли Великобританія, Японія, Туреччина, Німеччина і Єгипет.

Рейтинг найкращих армій світу складався із 133 країн.

Для його створення Global Firepower провела комплексне дослідження, під час якого враховувала понад 50 чинників. Країни, у яких є ядерний арсенал, отримували бонусні бали. Так само додаткові бали отримували країни, які є членами НАТО, зазначає Міноборони.

"Порівняно з країнами-сусідами Україна посіла третє місце – після РФ та Польщі (19 місце)…  З кожним роком Збройні сили України піднімаються дедалі вище в рейтингу найкращих армій світу", – наголошує оборонне відомство.

Теми: армія Міноборони рейтинг України
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