Кабмін змінив керівника Державного космічного агентства

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Четвер, 31 серпня 2017, 09:54

Кабінет міністрів звільнив Юрія Радченка з посади голови державного космічного агентства й призначив замість нього Павла Дегтяренка.

Про це сказано в розпорядженнях уряду № 583-р і № 584-р від 23 серпня.

Відповідно до прийнятих рішень, Дегтяренка призначено на посаду строком на 5 років з випробним терміном 3 місяці.

До цього Дегтяренко працював головним конструктором і начальником конструкторського бюро по системному проектуванню ракет і ракетних комплексів ДП КБ "Південне".

У червні Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Дегтяренка головою Держкосмосу.

Кабінет міністрів призначив Юрія Радченка виконувачем обов'язків голови Держкосмосу у вересні 2016 року, звільнивши у липні Любомира Сабадоша.

Проект бюджетної резолюції на 2018-2020 роки передбачає скорочення фінансування Держкосмосу в 10 разів до 243,9 млн гривень до 2020 року.

"Українські новини"

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