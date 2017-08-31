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Кабмін змінив керівника Державного космічного агентства

Четвер, 31 серпня 2017, 09:54

Кабінет міністрів звільнив Юрія Радченка з посади голови державного космічного агентства й призначив замість нього Павла Дегтяренка.

Про це сказано в розпорядженнях уряду №583-р і №584-р від 23 серпня.

Відповідно до прийнятих рішень, Дегтяренка призначено на посаду строком на 5 років з випробним терміном 3 місяці.

До цього Дегтяренко працював головним конструктором і начальником конструкторського бюро по системному проектуванню ракет і ракетних комплексів ДП КБ "Південне".

У червні Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Дегтяренка головою Держкосмосу.

Кабінет міністрів призначив Юрія Радченка виконувачем обов'язків голови Держкосмосу у вересні 2016 року, звільнивши у липні Любомира Сабадоша.

Проект бюджетної резолюції на 2018-2020 роки передбачає скорочення фінансування Держкосмосу в 10 разів до 243,9 млн гривень до 2020 року.

"Українські новини"

Теми: Кабінет міністрівкадри
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