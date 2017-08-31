Зникнення Гриба: МЗС Білорусі образилося на слова Зеркаль і підвищує тон

Українського дипломата Валерія Джигуна викликали в МЗС Білорусі, щоб довести "безперспективність погроз і неприйнятність висловлювань", які прозвучали з вуст заступника глави МЗС України Олени Зеркаль.



Про це TUT.BY повідомив прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мирончик, коментуючи заяву Зеркаль про те, що Білорусь лише на словах веде себе як партнер, а на ділі діє зовсім інакше.



У МЗС Білорусі заявили, що з 29 серпня за запитом посольства України правоохоронні органи Білорусі - Генпрокуратура, МВС, СК, КГБ і прикордонний комітет - на всій території нашої країни ведуть пошук українського громадянина Павла Гриба, а зібрана інформація узагальнюється і готується для передачі українській стороні.

"Люди, на жаль, зникають з різних причин - і з власної волі або дурості, і в результаті зловмисних дій третіх сил, - зазначив Мирончик.

"Якщо за 19-річним молодим хлопцем не встежили його батьки і влада власної країни, то це ще не привід валити з хворої голови на здорову. Точно не по-партнерськи через добу після офіційного прохання про допомогу звинувачувати в чому-небудь країну, яка без її відома була обрана місцем чи то романтичного побачення, чи то конспіративної зустрічі", – заявив дипломат.

"Неприйнятність подібних висловлювань і безперспективність погроз" була доведена до радника-посланника посольства України в Білорусі Валерія Джигуна, якого викликали в МЗС 31 серпня, пояснили в білоруському відомстві.

За словами Мирончика, було також підкреслено, що білоруська сторона "має намір без будь-якої політизації та переходу в публічну площину послідовно захищати інтереси своїх громадян, затриманих правоохоронними органами України на більш ніж спірних підставах".

В той же час, як повідомлялося, ще вранці 31 серпня у коментарі білоруській службі "Радіо Свобода", в МВС Білорусі дали зрозуміти, що не вживають ніяких заходів з пошуку Павла Гриба, оскільки не мають на руках заяви його родичів про зникнення.

Як відомо, 27 серпня колишній український офіцер, а нині військовий капелан Ігор Гриб заявив, що його 19-річний син Павло 24 серпня поїхав до Білорусі і зник.



Гриб дізнався, що його син перебуває в російському розшуку за звинуваченням у терористичній діяльності. Інформацію про затримання у правоохоронних органах Білорусі Грибу не підтвердили.



Батько впевнений, що юнака викрала ФСБ РФ через його патріотичні погляди, виманивши його на територію Білорусі за допомогою дівчини-росіянки.



29 серпня 17-річна росіянка з Сочі зізналася, що запросила українця Павла Гриба в Білорусь під тиском співробітників Федеральної служби безпеки РФ.

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль зазначала, що білоруська сторона не забезпечує належного рівня співпраці у зв’язку з пошуком зниклого українця.

За деякою інформацією, Павло Гриб може перебувати в управлінні ФСБ в Краснодарі.