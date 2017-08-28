Український офіцер заявляє, що ФСБ РФ викрала його сина в Білорусі

Колишній прикордонник Ігор Гриб, який займається створенням капеланської служби в силових органах, каже, що спецслужби Росії викрали його сина Павла під час відвідин Білорусі.

Про це він написав у Facebok.

"24 серпня 2017 року мій син Павло (19 років) поїхав до міста Гомель на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах, без особистого знайомства, спочатку в VK, а потім в Скайп, яка з його слів, мала приїхати на зустріч з Російської Федерації", – написав батько.

Він зазначає, що за домовленістю Павло мав повернутись в той же день. Коли на наступний день він не повернувся, батько поїхав до Гомеля на його пошуки.

"І там я з’ясував, що Павло знаходиться в розшуку за ст. 205 КК РФ (терористичний акт), ініціатором є ФСБ РФ по Краснодарському краю м. Сочі", – зазначає офіцер.

В Гомельській прикордонній групі Грибу заявили, що не мають жодної інформації стосовно його сина. Прикордонне керівництво зустрічатись із батьком відмовилось.

В той же час українська прикордонна служба має інформацію про перетин ним кордону через пункт пропуску "Нова Гута" (Чернігівська область, Україна) - "Нові Яриловичі" (Гомельська область, Білорусь).

"Таким чином стало зрозуміло, що ФСБ виманило Павла до Гомеля, під виглядом зустрічі з дівчиною та провело затримання", – пише також Гриб.

Офіцер підкреслює, що його син не брав участі в бойових діях на Сході України, і служити в силових структурах, за станом здоров’я, йому заборонено. Після військової агресії РФ проти України, він лише був активним дописувачем в соціальних мережах, часто не підбирав вирази відносно ворогів Батьківщини.

Павло Гриб зник у Білорусі

У коментарі виданню "Радіо Свобода" Гриб зазначив, що не пов'язує вказану ситуацію з його власною діяльністю.



"Я служив до 2009 року, потім звільнився в запас, а в 2015-2016 роках був мобілізований на 14 місяців. Тепер я радник глави Синоїдального управління військового духовенства Української православної церкви Київського патріархату та займаюся створенням капеланської служби в силових структурах. Але я не думаю, що це може бути пов'язано, адже я ж їздив в Білорусь, і там не було ніяких дій щодо мене", – пояснив Гриб.



За його словами, Державна прикордонна служба України підготувала офіційне звернення до білоруських колег, щоб з'ясувати долю Павла Гриба.

"Ніяких повідомлень з Росії я не отримував", – додав батько.

Водночас у посольстві України в Мінську "Українській правді" повідомили, що направили ноту до МЗС Білорусі з метою з'ясувати місцезнаходження сина українського офіцера Павла Гриба.

Як відомо, на території Білорусі, зокрема у Могильові фіксувалися автомобілі з номерами терористичної організації "ЛНР".

Вдова екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Марія Максакова заявляла, що напередодні вбивства чоловіка в Києві, його водія викрадали в Білорусі співробітники російської ФСБ.