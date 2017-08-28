Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Український офіцер заявляє, що ФСБ РФ викрала його сина в Білорусі

Понеділок, 28 серпня 2017, 14:57

Колишній прикордонник Ігор Гриб, який займається створенням капеланської служби в силових органах, каже, що спецслужби Росії викрали його сина Павла під час відвідин Білорусі.

Про це він написав у Facebok.

"24 серпня 2017 року мій син Павло (19 років) поїхав до міста Гомель на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах, без особистого знайомства, спочатку в VK, а потім в Скайп, яка з його слів, мала приїхати на зустріч з Російської Федерації", – написав батько.

Він зазначає, що за домовленістю Павло мав повернутись в той же день. Коли на наступний день він не повернувся, батько поїхав до Гомеля на його пошуки.

"І там я з’ясував, що Павло знаходиться в розшуку за ст. 205 КК РФ (терористичний акт), ініціатором є ФСБ РФ по Краснодарському краю м. Сочі", – зазначає офіцер.

В Гомельській прикордонній групі Грибу заявили, що не мають жодної інформації стосовно його сина. Прикордонне керівництво зустрічатись із батьком відмовилось.

В той же час українська прикордонна служба має інформацію про перетин ним кордону через пункт пропуску "Нова Гута" (Чернігівська область, Україна) - "Нові Яриловичі" (Гомельська область, Білорусь).

"Таким чином стало зрозуміло, що ФСБ виманило Павла до Гомеля, під виглядом зустрічі з дівчиною та провело затримання", – пише також Гриб.

Офіцер підкреслює, що його син не брав участі в бойових діях на Сході України, і служити в силових структурах, за станом здоров’я, йому заборонено. Після військової агресії РФ проти України, він лише був активним дописувачем в соціальних мережах, часто не підбирав вирази відносно ворогів Батьківщини.

 
Павло Гриб зник у Білорусі

У коментарі виданню "Радіо Свобода" Гриб зазначив, що не пов'язує вказану ситуацію з його власною діяльністю.

"Я служив до 2009 року, потім звільнився в запас, а в 2015-2016 роках був мобілізований на 14 місяців. Тепер я радник глави Синоїдального управління військового духовенства Української православної церкви Київського патріархату та займаюся створенням капеланської служби в силових структурах. Але я не думаю, що це може бути пов'язано, адже я ж їздив в Білорусь, і там не було ніяких дій щодо мене", – пояснив Гриб.

За його словами, Державна прикордонна служба України підготувала офіційне звернення до білоруських колег, щоб з'ясувати долю Павла Гриба.

"Ніяких повідомлень з Росії я не отримував", – додав батько.

Водночас у посольстві України в Мінську "Українській правді" повідомили, що направили ноту до МЗС Білорусі з метою з'ясувати місцезнаходження сина українського офіцера Павла Гриба.

Як відомо, на території Білорусі, зокрема у Могильові фіксувалися автомобілі з номерами терористичної організації "ЛНР".

Вдова екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Марія Максакова заявляла, що напередодні вбивства чоловіка в Києві, його водія викрадали в Білорусі співробітники російської ФСБ.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяБілорусьзаручники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Росія
Ворог вночі вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство, є постраждалий
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Останні новини
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: