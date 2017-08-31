4 канали медіагрупи "Інтер" попередили про нестачу української мови

1693 перегляди
Четвер, 31 серпня 2017, 19:47

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення за результатами позапланових перевірок винесла попередження 4 каналам за порушення вимог законодавства щодо частки передач українського та іноземного виробництва.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацради.

Йдеться про канали "Інтер", "НТН", "Піксель TV" і "Enter-фільм".

"Моніторинг телеканалів в лютому - березні 2017 року було зафіксував порушення закону України "Про телебачення і радіомовлення", оскільки в проміжку часу між 07:00 і 23:00 не було дотримано пропорції між українськими та іноземними передачами", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що відповідно до закону передачі європейського виробництва, а також США і Канади повинні становити не менше 70% відсотків загального тижневого обсягу мовлення, в тому числі не менше 50% загального тижневого обсягу мовлення - передачі українського виробництва.

"Однак, в ефірі телеканалу "Інтер" частка передач європейського виробництва, а також США і Канади становила 57% загального тижневого обсягу мовлення.

В ефірі "НТН" вона становила 56,8%, а частка передач українського виробництва - 32% загального тижневого обсягу мовлення", - повідомили в Нацраді.

"Відповідно частки передач європейського і українського виробництва телеканалу "Піксель TV" становили 66,4% і 24,7%, а телеканалу ""Enter-фільм"- 37% і 22% загального тижневого обсягу мовлення", - додали у відомтсві.

Національна рада зобов'язала компанії протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.

"Інтер Медіа Груп" - одна з найбільших українських медіагруп, в яку входять телеканали "Інтер", "НТН", "К1", "К2", "Мега", "Піксель", Zoom, "Enter-фільм", "Інтер + ".

Українська правда

Теми: ЗМІ телебачення мова
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ОБСЄ пояснюють, що Київ має право на видворення журналістів-"шкідників" 31 серпня 2017, 15:16
ОБСЄ відчитала Клімкіна за видворення російської журналістки 30 серпня 2017, 22:59
У Росії готують "відповідь" Україні на видворення журналістки 30 серпня 2017, 22:13
powered by lun.ua
Головні новини
США вимагають від Росії закрити консульство в Сан-Франциско
З храму УПЦ КП в Криму пристави вивезли ікони, кришталь і килими
ДТЕК Ахметова значно покращив фінансові показники
Автомобіль Димінського перевірять біологи та автотехніки
Усі новини
Фото

Наречена годувала під час весільної церемонії

12 порад

Як правильно спілкуватися із людьми, які не чують