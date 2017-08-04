На Київщині під час навчань загинув військовий, ще п'ятеро поранені

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П'ятниця, 4 серпня 2017, 13:57

На одному з військових полігонів Київської області в результаті розриву артилерійського боєприпасу загинув військовослужбовець, ще п’ятеро отримали травми.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

За його інформацією, це сталося в п'ятницю, 4 серпня, близько 11:00 під час проведення бойових стрільб.

На даний час пораненим надано невідкладну медичну допомогу та їх евакуйовано до медичного закладу.

На місці події працює комісія та представники правоохоронних органів для встановлення причини та обставин надзвичайної ситуації.

Українська правда

Теми: Київська область надзвичайна подія армія
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