Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл

Патруль моніторингової місії ОБСЄ був обстріляний у той час, коли намагався встановити відеокамеру на дах Донецької фільтрувальної станції.

Про це у п'ятницю повідомив перший заступник голови місії Александр Хуг на брифінгу в Києві.

"Тільки вчора (3 серпня – ред.) на Донецькій фільтрувальній станції, розташованій між контрольованою державою Авдіївкою та контрольованої бойовиками ОРДО Ясинуватою, спостерігачі місії та працівники, які працюють під їхнім керівництвом, потрапили під обстріл зі стрілецької зброї", - розповів він.

За словами Хуга, працівники намагалися встановити на даху фільтрувальної станції відеокамеру, яка потрібна для цілодобового контролю за територією.

Про загиблих чи поранених під час цього інциденту він нічого не повідомив.

Як повідомлялося, 1 серпня бойовики "ДНР" затримали водія та вантажівку з обладнанням для камери спеціальної моніторингової місії ОБСЄ й утримували більше семи годин в селищі Оленівка.

Українська правда