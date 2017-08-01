СММ: Бойовики "ДНР" більше 7 годин утримували водія і обладнання ОБСЄ

Бойовики "ДНР" затримали водія та вантажівку з обладнанням для камери спеціальної моніторингової місії ОБСЄ й утримували більше семи годин в селищі Оленівка.

Про це повідомляється на Twitter організації.

"ДНР" перешкоджає свободі пересування ОБСЄ. Водія і вантажівку з обладнанням для камери ОБСЄ утримують 7+ годин в Оленівці. Сторони зобов’язані дотримуватися Мінських угод і мандата СММ ОБСЄ, зокрема допускати моніторинг із використанням технічних засобів", - зазначається у повідомленні.

Пізніше прес-служба СММ ОБСЄ повідомила, що вантажівка з обладнанням для камери проїхала Оленівку після 7,5 годин утримування "ДНР".

"ОБСЄ потрібен повний/безперешкодний доступ для виконання своєї роботи – сторони мусять захищати свободу пересування СММ", - підкреслили у заяві.

Українська правда