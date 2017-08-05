Проти Гонтаревої відновили слідство - суд

Печерський районний суд міста Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру відновити слідство проти екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Про це йдеться в ухвалі суду.

"Постанову слідчого з особливо важливих справ про закриття кримінального провадження скасувати, а матеріали кримінального провадження скерувати до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України для продовження досудового розслідування. Ухвала оскарженню не підлягає", — йдеться у постанові.

Зазначається, що рішення про закриття кримінального провадження слідчий ГПУ ухвалив необґрунтовано.

Слідчий послався на те, що "будь-яких об'єктивних або ж фактичних даних, які б свідчили про наявність у діях голови або інших службових осіб НБУ складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 376 КК України, не встановлено, а їх одержання слідчим шляхом у ході проведення досудового розслідування вичерпано".

Суд назвав такі доводи необґрунтованими, оскільки під час слідства не досліджено всі обставини справи.

Порушення за статтею 376 кримінального кодексу (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) караються штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів (10,2 тис грн - 17 тис грн) або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років.

Як випливає з постанови, справа була відкрита 3 березня 2017 року після звернення одного з народних депутатів. 23 травня 2017 слідчий Генпрокуратури Мойсієнко закрив кримінальне провадження.

Нагадаємо, 14 липня 2015 року Міністерство внутрішніх справ порушило справу проти керівництва Національного банку після відповідного звернення народного депутатаВіталія Купрія.

Економічна правда