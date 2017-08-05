Порошенко: Повітряним Силам виділено понад 1 млрд на відновлення боєздатності

У 2017 році на відновлення боєздатності, утримання, експлуатацію та ремонт озброєння і військової техніки Повітряним Силам ЗСУ виділено понад 1 мільярд гривень з держбюджету.

Про це заявив президент Петро Порошенко 5 серпня в рамках робочої поїздки на Вінниччину, повідомляє прес-служба глави держави.

"Це дозволить поставити у військові частини понад 40 основних зразків озброєння і техніки. Бойовий склад вже поповнили відремонтовані і модернізовані літаки, зенітні ракетні та радіолокаційні комплекси", - зазначив Порошенко.

За словами президента, впродовж першого півріччя після модернізації та ремонту до бойових військових частин вже передано літаки Су-24М, Су-25М1, Су-27УБМ1, МіГ-29, Ан-26 та Л-39, радіолокаційні комплекси "Малахіт", "Пелікан".

Українська правда