В Азербайджані в гуртожитку стався вибух, є жертви
В азербайджанському місті Сумгаїте ввечері в суботу, 5 серпня, на території гуртожитку стався вибух.
Про це повідомляє місцеве видання Trend.
За попередньою інформацією, в результаті вибуху є загиблі і поранені. Після вибуху спалахнула пожежа.
Кореспондент видання з місця події повідомляє, що більше 10 осіб, включаючи одного сержанта поліції і одного співробітника МНС, були госпіталізовані через отруєння димом.
На даний момент займання вдалося погасити.
Представник МНС заявив, що про причини вибуху буде повідомлено після проведення необхідного розслідування.
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