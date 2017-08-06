Бойовики зменшили кількість обстрілів

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Неділя, 6 серпня 2017, 18:28

Бойовики в неділю відкривають вогонь по силах АТО майже вдвічі рідше, ніж у суботу.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18 годину.

"Сьогоднішній день у районах проведення АТО вчергове не пройшов спокійно. І хоча, у порівнянні з минулою добою, російсько-окупаційні угруповання майже вдвічі зменшили кількість обстрілів українських позицій, напружена ситуація і далі зберігається на Донецькому напрямку", - зазначили в штабі.

Так, після опівночі, бойовики тричі з різних напрямків вели вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і гранатометів по українських позиціях на підступах до Авдіївки. А близько 2 ночі ворог застосовував озброєння БМП неподалік Пісків.

Крім того, майже о 16 годині бандити випустили 3 міни калібру 120 міліметрів по українських захисниках у районі Кримського, що на Луганському напрямку.

У штабі також зазначили, що українські сапери продовжують очищати землю Донбасу від вибухових пристроїв. Так, за минулу добу було обстежено більше 8 гектарів територій, з яких вилучено понад 100 вибухонебезпечних предметів.

Теми: АТО
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