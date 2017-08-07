РФ не обмежує 90 днями людей з окупованого Донбасу – Затулін

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Понеділок, 7 серпня 2017, 15:12

У Росії скасували обмеження на час перебування для жителів контрольованих бойовиками територій України, стверджує Костянтин Затулін.

Про це голові комітету Держдуми РФ у справах СНД повідомили в Головному управлінні з питань міграції російського МВС у відповідь на його звернення, повідомляє сайт Затуліна.

"Всім міграційним органам на місцях розіслано додаткову вказівку не поширювати на громадян України, які прибули з території ЛНР/ДНР, правило міграційного обліку 90/180. Таким чином, для них зберігається можливість продовжувати міграційний облік", – повідомляє депутат із посиланням на керівництво відомства.

Усіх, кому відмовлять у продовженні міграційного обліку, Затулін просить звертатися до нього.

Як відомо, у Російській Федерації більшість іноземців, які приїжджають без візи, можуть перебувати не більше 90 днів поспіль кожні півроку (якщо лиш у них немає посвідки на проживання чи дозволу на роботу).

18 лютого 2017 року Росія визнала "паспортами" документи так званих "ДНР" і "ЛНР", видані на захоплених проросійськими бойовиками та російськими військовими частинах сходу України.

Але на території Росії для осіб, які отримали такі "паспорти", діяли ті ж міграційні правила, що й для решти громадян України: вони мали кожні 90 днів виїжджати.

Теми: Росія Донбас "ДНР" "ЛНР"
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