Прикордонники запевняють, що не крали на будівництві "Стіни"

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Понеділок, 7 серпня 2017, 17:56

У Держприкордонслужбі стверджують, що не причетні до розкрадань на будівництві проекту "Стіна" та обвинувачень від Генпрокуратури не отримували.

Про це заявив у понеділок помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян в ефірі телеканалу "112 Україна".

"На даний момент жодні підозри чи жодні обвинувачення відносно посадових осіб Держприкордонслужби не озвучувались... і їх не повинно бути", - сказав він.

Слободян уточнив, що у питанні розтрати коштів не йдеться про співробітників Держприкордонслужби безпосередньо.

"Прикордонники не виконують ніякої роботи, у нас є 11 генпідрядників, які займаються реалізацією цього проекту. У даному випадку йшлося про взаємовідносини генпідрядників з підрядниками і про їх фінансові проблеми", - зауважив помічник голови ДПСУ.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура виявила схему розтрати і присвоєння бюджетних коштів в ході будівництва проекту "Стіна" на кордоні з Росією. За даними слідства, понад 100 млн гривень привласнили чиновники прикордонної служби та приватні підприємці.

"Укрінформ"

Теми: Прикордонна служба Генпрокуратура кримінал кордон будівництво
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