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ГПУ виявила розкрадання при будівництві проекту "Стіна"

П'ятниця, 14 липня 2017, 02:12

ГПУ виявила схему розтрати і присвоєння бюджетних коштів в ході будівництва проекту "Стіна" на кордоні з Росією.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

За даними слідства чиновники прикордонної служби та приватні підприємці привласнили понад 100 млн гривень.

"Протягом 2016-2017 років внаслідок вищевказаної протиправної діяльності службових осіб ДПС України та суб’єктів господарської діяльності приватного сектору економіки під час виконання робіт по інженерно-технічному облаштуванню україно-російського держаного кордону, територій, прилеглих до районів проведення АТО та АР Крим (проект "Стіна"), шляхом придбання на користь державного органу товарів, робіт та послуг, здійснено розтрату та привласнення бюджетних коштів в сумі понад 100 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, розслідуванням можливого розкрадання грошей на проекті "Стіна" ще минулого року займалося НАБУ.

Як відомо, одним з ідеологів побудови укріплень на кордоні з Росією був тодішній прем'єр Арсеній Яценюк. Він запевнював, що споруда стане надійною перешкодою проти можливого проникнення російських військ в Україну.

Наразі проект реалізований трохи більше ніж на 10%

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонГенпрокуратураСБУ
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