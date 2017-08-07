СММ закликає прибрати міни з мосту у Щасті

Заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг закликає українську сторону прибрати міни на мосту у Щасті.

Про це йдеться у твіті місії.

"Авто СММ не пропустили через міст у Щасті. Він не пошкоджений, але цивільне населення, зокрема неозброєні спостерігачі досі не можуть ним користуватися через міни", - сказано в повідомленні

"Збройні сили України не вилучили міни. СЦКК не вдалося скоординувати", - зазначили у місії.

"Мости призначені об’єднувати людей, а не роз’єднувати їх. Вилучіть міни негайно!" – навели у твіттері місії слова Хуга.