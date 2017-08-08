У Пакистані через вибух постраждали 22 людини

21 перегляд
Вівторок, 8 серпня 2017, 01:58

У Пакистані в результаті вибуху в понеділок, щонайменше, 22 людини отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Вибух стався в місті Лахор на сході країни. Вибухнула бомба, яка була закладена у вантажівці з фруктами. Зараз експерти вивчають уламки.

Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за те, що трапилося.

Минулого місяця в Лахорі терорист-смертник з угруповання пакистанських талібів вбив, щонайменше, 25 осіб. Серед загиблих було багато поліцейських.

Теми: вибух
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Дніпро: від вибуху гранати в багатоповерхівці загинула людина 5 серпня 2017, 21:33
В окупованій РФ Абхазії вибухнув склад боєприпасів, 60 постраждалих 3 серпня 2017, 01:46
СММ ОБСЄ надала подробиці вибухів в Луганську 10 липня 2017, 09:33
powered by lun.ua
Головні новини
ОБСЄ: За місяць на Луганщині поранено та вбито 7 мирних жителів
Нафтогаз збільшить розмір позову до Газпрому в Стокгольмському арбітражі
Гендиректор "Укрспецекспорту" заробив за місяць понад мільйон гривень
ГПУ завершила слідство щодо мера Бучі
Усі новини
6 правил

Поради, які допоможуть правильно привітатися із чужим собакою

Музика серпня

Найкращі концерти місяця