У Пакистані через вибух постраждали 22 людини

У Пакистані в результаті вибуху в понеділок, щонайменше, 22 людини отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Вибух стався в місті Лахор на сході країни. Вибухнула бомба, яка була закладена у вантажівці з фруктами. Зараз експерти вивчають уламки.

Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за те, що трапилося.

Минулого місяця в Лахорі терорист-смертник з угруповання пакистанських талібів вбив, щонайменше, 25 осіб. Серед загиблих було багато поліцейських.