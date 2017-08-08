У Слов'янську затримано бойовика "ДНР", який переховувався в РФ

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Вівторок, 8 серпня 2017, 02:33

У Слов'янську поліція затримала бойовика "ДНР", який три роки переховувався в Росії.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

У квітні 2014 року місцевий житель 1958 року був завербований своїм сином, який на той час очолював "розвідроту". Батька він прилаштував в "будівельній бригаді".

"Під час окупації міста затриманий активно допомагав бойовикам "закріпитися": рив окопи, крив бліндажі. Крім цього, маючи в розпорядженні комунальну техніку: трактори і екскаватори, рив могили для "однополчан", - йдеться в повідомленні.

Після звільнення регіону чоловік втік до РФ, а його син в складі угруповання "ДНР" - в Донецьк. Останній знаходиться в розшуку.

Через три роки чоловік повернувся до Слов'янська - незаконно перетнув кордон і на попутках приїхав в місто. Там більше двох місяців ховався в підвалі свого домоволодіння і вночі виходив за продуктами.

Як тільки оперативники отримали інформацію про місцезнаходження розшукуваного, відразу затримали його.

Щодо зловмисника відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" КК України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Теми: "ДНР" поліція
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