В Україні почався позачерговий призов до армії

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Вівторок, 8 серпня 2017, 11:53

У вівторок, 8 серпня, в Україні стартував позачерговий призов до Національної гвардії.

Про це в інтерв'ю "5 каналу" повідомив прес-офіцер Нацгвардії Руслан Музичук.

За його словами, згідно з указом президента №178 від 7 липня, до 31 серпня для проходження служби оберуть осіб призовного віку – від 20 до 27 років.

В Генштабі зазначили, що додатковий призов проводять у зв'язку з недобором в Національну гвардію під час травневого призову.

"Найперша причина теперішнього призову – це те, що кількість завдань збільшується, і тому потрібно збільшити кількість строковиків для виконання цих завдань. Нині, наприклад, перед нацгвардійцями визначено 19 завдань, які потрібно виконувати", - розповів Музичук.

За його словами, призвані строковики не нестимуть службу в зоні АТО. Після підготовки вони будуть забезпечувати громадський порядок на території областей, в яких будуть проходити службу, а також спеціальні завдання Національної гвардії.

Як повідомлялося, 7 липня президент Петро Порошенко підписав указ про проведення у серпні 2017 року призову громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії.

Теми: армія Нацгвардія призов
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