Порошенко підписав указ про призов до Нацгвардії

Президент Петро Порошенко підписав указ про проведення у серпні 2017 року призову громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії.

Відповідний документ розміщений на сайті глави держави.

Згідно з указом, призовуть придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Чисельність призовників, які підуть служити у серпні 2017 року, має визначити Кабмін.

Таким чином, президент частково змінив указ від 24 лютого 2017 року, який передбачав терміни призову на строкову військову службу в квітні-травні і жовтні-листопаді.



Українська правда