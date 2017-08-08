Перший заступник Авакова не з'явився на допит у ГПУ

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Вівторок, 8 серпня 2017, 16:31

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий не прибув на допит в Генеральну прокуратуру у вівторок, 8 серпня.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело в Генпрокуратурі.

"Не прибув", - сказав він. Причини неявки Генпрокуратурі невідомі.

Водночас прес-служба Міністерства внутрішніх справ поширила повідомлення, в якому стверджує, що Яровий буде співпрацювати зі слідством.

"Перший заступник міністра внутрішніх справ генерал-полковник Сергій Яровий, як і всі посадові особи МВС, постійно брав, бере і братиме участь у процесуальних заходах та слідчих діях ГПУ при дотриманні всіх вимог Кримінального процесуального кодексу", - сказано в ньому.

МВС також пообіцяло, що перший заступник міністра обов'язково надасть всі відомості, необхідні слідчим Генпрокуратури.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура викликала Ярового на допит об 11:00 вівторка.

Його хочуть допитати як свідка у кримінальній справі про неналежне виконання службових обов'язків і перевищення службових повноважень працівниками міліції Одеської області під час масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.

Теми: Аваков поліція Одеса Генпрокуратура допит
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