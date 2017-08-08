У липні РФ передала бойовикам 600 тон боєприпасів, 4 танки і 7 РСЗО

63 перегляди
Вівторок, 8 серпня 2017, 17:06

У липні 2017 року з території Росії бойовики Донбасу отримали 4 танки, 7 бойових бронемашин, 4 артилерійські системи та 7 реактивних систем залпового вогню.

Такі дані станом на 2 серпня оприлюднив представник України в підгрупі з питань безпеки тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Євген Марчук у Facebook.

"Подаю маленький фрагмент із офіційних матеріалів, які українська сторона кожного разу оприлюднює під час засідань Робочої групи з питань безпеки в Мінську", – написав він.

За даними української сторони, за попередній місяць на захоплені бойовиками території України надійшло також 19 вагонів і 10 вантажівок із боєприпасами (близько 600 тон), до 8 авто, 103 цистерни і 4 бензовози з паливом (близько 6 130 тон).

Крім того, у липні зафіксовано 44 випадки використання бойовиками безпілотників для розвідки території України і 4 випадки застосування розвідувальної російської авіації.

Із початку року російський транспорт 157 разів незаконно перетинав український кордон (104 рази поїзди, 53 рази колони військової та автомобільної техніки), із них у липні – 18 (менше було лише в червні – 14).

За словами Марчука, таку інформацію чує і російська сторона, глава місії ОБСЄ по Україні.

"Російська сторона завжди заперечує, заявляючи, що це не підтверджені дані, тобто щоб ми показали з якої точки і в який час доби велась зйомка", – зазначив він.

"А далі справа техніки виявити і устаовити, хто це міг робити чи виявити точне місце знаходження прихованої камери. Кому треба, в тому числі і за межами України, бачать те, що треба. І точний (до хвилин час) і навіть GPS координати", – додав Марчук.

Олена Рощенко, УП

Теми: Донбас Росія зброя
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Донбас окупували 40 тисяч військових РФ і бойовиків – Генштаб 8 серпня 2017, 15:11
У Міноборони розповіли, де минулої доби на Донбасі було найгарячіше 8 серпня 2017, 13:50
Бойовики заселилися у залишені будинки під Маріуполем 8 серпня 2017, 12:24
powered by lun.ua
Головні новини
У липні РФ передала бойовикам 600 тон боєприпасів, 4 танки і 7 РСЗО
НАБУ розслідує три провадження щодо службовців НАЗК
Понад 400 тисяч українців просили притулку в Росії з 2014 року – ООН
У Нацгвардії розповіли, для чого оголосили додатковий призов
Усі новини
6 правил

Поради, які допоможуть правильно привітатися із чужим собакою

Чорногорія

6 правил життя у Чорногорії, які має знати кожен мандрівник