На Івано-Франківщині потяг врізався в автомобіль, 4 загинули

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Середа, 9 серпня 2017, 12:14

В Івано-Франківській області потяг Київ - Ворохта врізався в легковий автомобіль, загинули 4 людини, з них - двоє дітей.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"9 серпня в смт. Більшівці Галицького району сталось зіткнення пасажирського поїзда Київ - Ворохта та легкового автомобіля ВАЗ. Внаслідок ДТП 4 людей загинуло, з них 2 - діти", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що рятувальники деблокували загиблих з салону автомобіля та забрали авто з колій.

 
 

Як відомо, 12 жовтня 2010 року в Україні сталося наймасштабніше за часів незалежності України ДТП.

Тоді на залізничному переїзді біля міста Марганець Дніпропетровської області пасажирський автобус "Еталон" зіткнувся з потягом.

Унаслідок ДТП загинули 45 осіб.

Уряд обіцяв вжити усіх заходів для посилення безпеки на залізничних переїздах та обладнати їх шлагбаумами і світлофорами.

Теми: Івано-Франківськ
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