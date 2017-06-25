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У Чехії вперше судять за участь у боях на Донбасі на боці бойовиків

Неділя, 25 червня 2017, 11:50
У Чехії вперше судять за участь у боях на Донбасі на боці бойовиків

Чеські судові органи вперше почали розгляд справи за обвинуваченням на адресу чеського громадянина в участі в боях на території України на стороні проросійських бойовиків.

Першим про чеха, який увійшов до лав угруповань "ДНР" і "ЛНР" і брав участь у бойових діях на Донбасі, повідомив у в матеріалі в чеському тижневику Respekt відомий чеський журналіст-розслідувач Ондржей Кундрю.

"З того, що мені про нього відомо, це людина, яка вже довго вишукує в житті військові елементи, він служив і в чеській армії. А до цього він деякий час жив на Донбасі. Поліція його звинувачує в тому, що він чи то брав участь, то чи приєднався до "військових" акцій, хоча, можливо, прямої участі в них не брав. Але і за це його можна притягнути до суду", - повідомив Кундрю Радіо Свобода.

"Сам він аргументує справу тим, що на Донбасі не воював, а докази, які є проти нього, наприклад, фото, де він тримає в руках кулемет, це випадковість, що він тільки хотів оглянути військову техніку, тому що просто цим цікавиться", - додав журналіст.

На думку Кундрю, на боці бойовиків, ймовірно, воює більше чехів і громадян сусідніх країн.

"Звичайно, на Донбасі воює як більша кількість чехів, так і словаків. Яка це кількість, точно невідомо. Сьогодні говорять про десятки чехів і словаків. Мені відомо, що поліція займається іншими справами - про участь чехів у боях, а не тільки справою цього першого чеха, якого обвинуватили", - сказав він.

Як повідомив Радіо Свобода представник Міністерства оборони Чеської Республіки Петро Медек, "громадяни Чеської Республіки можуть служити в армії іноземної держави лише за згодою головнокомандувача збройних сил, ним є президент республіки", однак це не стосується армій країн-членів НАТО.

"Якщо ж говорити про так звані луганську або донецьку "республіки", то мова не йде про офіційну армію конкретної країни, а про збройну одиницу, тобто це вирішувалося б відповідно до статей Кримінального кодексу", - сказав він.

Як зазначив Радіо Свобода посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, дипломатичній місії відомо про участь чехів у бойових діях на Донбасі на стороні проросійських бойовиків.

"У тих випадках, коли чеські правоохоронні органи потребують правової допомоги або будь-якої інформації від української сторони, ми, безумовно, їм це надаємо. І ми вітаємо будь-які заходи, чи це стосується Чеської Республіки, чи інших держав, які б привели до переслідування і покарання людей, які беруть участь в терористичних діях на стороні бандформувань, що діють на Донбасі", - сказав Перебийніс.

Представник крайової прокуратури міста Градец Кралове, де розглядається справа, Павло Бужга підтвердив, що суд займається цією справою.

"Можу підтвердити, що крайовий суд над цим працює, однак відповідно до рішення представника прокуратури, на цю справу накладено інформаційне ембарго. Це означає, що більше інформації стосовно цієї справи, її тривалості, ходу розслідування і правового статусу надаватися не буде аж до зняття ембарго", - сказав він.

Як зазначив Бужга, сьогодні поки не можна точно визначити, коли буде оголошено вирок. Розгляд справи в суді може тривати кілька місяців.

Крим.Реалії

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбассудЧехія
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