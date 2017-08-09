Омелян вимагає звільнення всього керівництва "Укрзалізниці"

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що, окрім заміни Войцеха Балчуна, "Укрзалізниці" потрібно оновити увесь керівний склад.

Про це повідомляє прес-служба відповідного міністерства.

"Звільнення В.Балчуна - правильний крок, хоча саме звільнення мало відбутися найпізніше в червні цього року за підсумками відповідного звіту в Уряді.. Тепер ключове - повна заміна всього керівного складу Укрзалізниці на фаховий і справді незалежний", - цитується заява Омеляна.

Міністр нагадав, що питання зміни вищого керівництва "Укрзалізниці" порушувалось ним протягом останніх 10 місяців, що, нарешті, і сталося.

Він похвалив роботу правоохоронних органів щодо розслідування підсумків діяльності керівництва УЗ.

"Наразі Генеральною прокуратурою та іншими правоохоронними органами розслідується близько 90 кримінальних проваджень за фактами привласнення, розтрати, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Крім того, Балчун фактично самоусунувся від виконання обов'язків задовго до свого звільнення", - додав Омелян.

Як повідомлялося, 9 серпня уряд обрав замість Балчуна, який подав у відставку, тимчасово виконуючим обов'язки голови правління ПАТ "Укрзалізниця" першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.

Українська правда