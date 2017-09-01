ЗМІ: Трамп незадоволений роботою Тіллерсона

2478 переглядів
П'ятниця, 1 вересня 2017, 07:41

У президента США Дональда Трампа зростає невдоволення роботою держсекретаря Рекса Тіллерсона, а також деяких радників.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на анонімні джерела.

Видання пише, що Трамп і Тіллерсон не зійшлися в питаннях щодо чисельності військ в Афганістані, блокади Катару і Куби.

Також, близькі до президента США люди заявили, що Трамп "кипить від невдоволення" через особисту нелояльность директора Національної економічної ради Гері Кона, який критикував Трампа за його реакцію в Шарлоттсвіллі 12 серпня.

Крім того, деякі друзі Трампа побоюються, що "запальний президент неминуче зіткнеться з главою апарату Білого дому Джоном Келлі".

"Йому дуже важко. Йому не подобається, як ЗМІ обходяться з ним. Йому не подобається, як Келлі обходиться з ним", - сказав один з друзів Трампа.

Однак, за словами джерел, Трамп задоволений роботою Келлі і часто хвалить його на приватних зібраннях і публічних заходах.

При цьому радник Трампа по передвиборному штабу Беррі Беннет заявив, що для співробітників не рідкість чути невдоволення президента. За його словами, в передвиборному штабі було багато людей, яких Трамп неодноразово погрожував звільнити, але не робив цього.

Раніше телеканал CNN з посиланням на джерела повідомляв, що Тіллерсон подумує про те, щоб залишити посаду через розбіжності з Білим домом, включаючи політику щодо Ірану.

Держдепартамент США спростував цю інформацію.

Сам Тіллерсон також спростував повідомлення про свою відставку.

Теми: США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Число жертв урагану "Гарві" зросло до 39 1 вересня 2017, 04:41
Генконсульство РФ в Сан-Франциско оголосило про закриття з 1 вересня 1 вересня 2017, 01:14
США відправляє додаткові війська в Афганістан 31 серпня 2017, 22:52
powered by lun.ua
Головні новини
Хроніка 1 вересня. Путін погрожує взяти Київ, а Янукович збирається будувати Керченський міст
У Харкові стався масовий конфлікт зі стріляниною, є поранений
Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності
Луценко назвав 3 підозрюваних у смертельній перестрілці в Княжичах
Усі новини
Історія

Вельмишановний товаришу Олег! Листування Ольжича та Коновальця

І читець, і жнець...

Науковці розповіли, в який час ми найкреативніші