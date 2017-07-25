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ЗМІ: Тіллерсон думає про відставку

Вівторок, 25 липня 2017, 06:12

Глава Держдепартаменту США Рекс Тіллерсон подумує про те, щоб залишити посаду.

Про це пише CNN з посиланням на декілька джерел, близьких до його оточення.

Відзначається, що у Тіллерсона є безліч розбіжностей з Білим домом, включаючи політику щодо Ірану.

Як пише видання, протягом декількох останніх тижнів з розмов Тіллерсона з його друзями склалося враження, що він залишиться на посаді принаймні до кінця року.

Однак два джерела CNN заявили, що вони не здивуються, якщо Тіллерсон вирішить піти у відставку раніше.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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