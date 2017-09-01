Майже 40% української торгівлі припадає на ЄС – Порошенко

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П'ятниця, 1 вересня 2017, 09:02

За перше півріччя 2017 року обсяг торгівлі України з країнами Євросоюзу зріс майже на чверть.

Про це заявив президент Петро Порошенко 1 вересня з нагоди повного набуття чинності угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"З 1 січня 2016 року у нас функціонує поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі з Євросоюзом", – зазначив він.

"За 6 місяці цього року зовнішня торгівля товарами та послугами України з країнами ЄС зросла на 22%. Майже 40% нашої торгівлі припадає саме на Європейський Союз", – заявив президент.

На його переконання, вже відбулася "історична зміна" на користь збільшення експорту до ЄС – і процеси інтеграції української економіки в європейську незворотні.

Олена Рощенко, УП

Теми: ЄС євроінтеграція торгівля Порошенко
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