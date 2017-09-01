Почти 40% украинской торговли приходится на ЕС – Порошенко
За первое полугодие 2017 года объем торговли Украины со странами Евросоюза вырос почти на четверть.
Об этом заявил президент Петр Порошенко 1 сентября по случаю полного вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
"С 1 января 2016 года у нас функционирует углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом", – отметил он.
"За 6 месяцев этого года внешняя торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС выросла на 22%. Почти 40% нашей торговли приходится именно на Европейский Союз", – заявил президент.
September 1, 2017
По его убеждению, уже произошла "историческая перемена" в пользу увеличения экспорта в ЕС – и процессы интеграции украинской экономики в европейскую необратимы.
Алена Рощенко, УП
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