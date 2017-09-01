Порошенко похизувався, що за 10 років в школі не мав жодної четвірки

Президент Петро Порошенко сказав, що за десять років навчання у школі не отримав жодноїчетвірки.

Про це він заявив під час відкриття Пісочинської загальноосвітньої школи у Харківській області.

"Дорогі діти, я бажаю вам - вчіться, будь ласка, на відмінно. Можу наголосити, що в мене за десять років навчання не було жодної четвірки. Впевнений, що на сьогоднішній день у цій школі можна навчатися так само або навіть і краще", - сказав Порошенко.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко висловив надію, що Верховна Рада прийме у другому читанні закон "Про освіту".

Українська правда