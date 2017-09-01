Порошенко твердо сподівається, що Рада прийме освітню реформу

Президент Петро Порошенко висловив надію, що Верховна Рада прийме у другому читанні закон "Про освіту".

Про це він заявив під час відкриття Пісочинської загальноосвітньої школи у Харківській області.

"Реалізація амбітних завдань модернізації освіти, що стоять зараз перед нами, носить назву "Нова українська школа". І я висловлюю дуже тверду надію, що Верховна Рада прийме розроблений урядом, радою реформ при президенті України, новий закон "Про освіту", - сказав Порошенко.

Він також зазначив, що новий закон дозволить вчителям отримувати більшу зарплату та підвищувати кваліфікацію.

"У 2018 році 520 мільйонів гривень передбачено в бюджеті лише на підвищення кваліфікації", - додав президент.

Як відомо, голова Верховної Ради Андрій Парубій має намір запропонувати народним депутатам почати роботу на майбутній сесії парламенту з реформи сфери освіти.

Сьома сесія Верховної Ради 8-го скликання розпочнеться 5 вересня.

Як повідомлялося, раніше міністр освіти Лілія Гриневич наголошувала, що закон "Про освіту" має бути прийнято до Дня вчителя, який відзначають щороку першої неділі жовтня.

За словами міністра, текст нового закону "Про освіту" повністю готовий до розгляду у другому читанні.

Українська правда