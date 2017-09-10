АТО: 1 військовий загинув, 2 поранено

Минулої доби внаслідок бойових дій загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення і бойові травми.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу, що минула, внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двоє бійців зазнали поранень і бойових травмувань", - сказав він.

За словами Мотузяника, в суботу на Луганському напрямку відбувся 1 обстріл, на Донецькому – 17, на Маріупольському – 23.

Українська правда