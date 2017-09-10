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АТО: 1 військовий загинув, 2 поранено

Неділя, 10 вересня 2017, 13:27

Минулої доби внаслідок бойових дій загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення і бойові травми.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу, що минула, внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двоє бійців зазнали поранень і бойових травмувань", - сказав він.

За словами Мотузяника, в суботу на Луганському напрямку відбувся 1 обстріл, на Донецькому – 17, на Маріупольському – 23.

Українська правда

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Теми: АТО
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