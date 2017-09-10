Омелян про поїзд з Саакашвілі: УЗ стала фактично некерованою

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Неділя, 10 вересня 2017, 16:03

Глава Мінінфраструктури Володимир Омелян заявив, що "Укрзалізниця" стала "фактично некерованою" та закликав керівництво УЗ залишатися у правовому полі.

Так міністр відреагував на події у Перемишлі, де відправлення потяга сполученням "Перемишль - Київ" заблокували з вимогою до Міхеіла Саакашвілі залишити вагон.

"З січня 2017 року, після передачі Укрзалізниці з-під управління Міністерства інфраструктури до Міністерства економічного розвитку і торгівлі ця стратегічна для держави компанія стала фактично некерованою, майданчиком для політичних ігрищ та нечуваної корупції", - заявив Омелян.

"Закликаю керівництво УЗ залишатися у правовому полі, зосередитися на своїх прямих обов'язках, зайнятися виключно належним перевезенням пасажирів і вантажу, всі інші функції повинні виконувати відповідні органи влади і громадяни", - додав глава МІУ. 

 

Як відомо, нардеп Юрій Дерев'янко повідомив раніше, що "Укрзалізниця" дала вказівку адміністрації поїзда "Інтерсіті" сполученням "Перемишль - Київ" не виїжджати до тих пір, поки екс-глава Одеської ОГА Міхеіл Саакашвілі не вийде з вагона. 

Сам Саакашвілі назвав міністра інфраструктури Володимира Омеляна  "посіпакою Порошенка".

Українська правда 

Теми: Саакашвілі
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