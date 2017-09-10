Омелян про поїзд з Саакашвілі: УЗ стала фактично некерованою

"З січня 2017 року, після передачі Укрзалізниці з-під управління Міністерства інфраструктури до Міністерства економічного розвитку і торгівлі ця стратегічна для держави компанія стала фактично некерованою, майданчиком для політичних ігрищ та нечуваної корупції", - заявив Омелян.

"Закликаю керівництво УЗ залишатися у правовому полі, зосередитися на своїх прямих обов'язках, зайнятися виключно належним перевезенням пасажирів і вантажу, всі інші функції повинні виконувати відповідні органи влади і громадяни", - додав глава МІУ.

Як відомо, нардеп Юрій Дерев'янко повідомив раніше, що "Укрзалізниця" дала вказівку адміністрації поїзда "Інтерсіті" сполученням "Перемишль - Київ" не виїжджати до тих пір, поки екс-глава Одеської ОГА Міхеіл Саакашвілі не вийде з вагона.

Сам Саакашвілі назвав міністра інфраструктури Володимира Омеляна "посіпакою Порошенка".

Українська правда