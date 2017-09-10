Поїзду "Інтерсіті" заборонили їхати, поки Саакашвілі не вийде

"Укрзалізниця" дала вказівку адміністрації поїзда "Інтерсіті" сполученням "Перемишль - Київ" не виїжджати до тих пір, поки екс-глава Одеської ОГА Міхеіл Саакашвілі не вийде з вагона.

Про це журналістам заявив нардеп Юрій Дерев'янко, який перебуває у цьому потязі.

"Щойно прийшов провідник і повідомив: адміністрація поїзда дала вказівку - поки Саакашвілі не вийде з поїзда, він нікуди не поїде. Ця вказівка надійшла від "УЗ" щодо конкретного поїзда, в якому ми зараз перебуваємо", - повідомив він.

Нардеп додав, що у Саакашвілі є квиток на цей поїзд і він має повне право у ньому перебувати.

При цьому через гучномовець у вагоні пролунало повідомлення від провідника: "Від поліції надійшла інформація, що у потязі є особа, якій не дозволено в'їзд в Україну".

"Наш поїзд вирушить, якщо ця оосба залишить поїзд", - заявили у гучномовець залізничники.

Як повідомляє кореспондент Української правди, стало відомо, що у ситуацію втрутився МЗС Польщі та попередив бригаду потяга про кримінальну відповідальність.

Як відомо, раніше Міхеіл Саакашвілі заявив, що вирішив прибути в Україну на "Інтерсіті", а не через КПП "Краковець", щоб уникнути можливих провокацій з боку "тітушок", які перебувають на кордоні.

Українська правда