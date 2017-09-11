НАЗК винесло припис стосовно полтавського судді через тиск на колегу

Національне агентство запобігання корупції винесло припис голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку стосовно полтавського судді, який тисну на колегу Ларису Гольник.

Про це повідомила прес-служба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про внесення припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону Голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку", - йдеться у повідомленні.

Припис Бенедисюку винесли стосовно голови Октябрського районного суду Полтави Олександра Струкова.

Раніше до відомства звернулася суддя Октябрського районного суду Полтави Лариса Гольник, щоб їй надали правовий захист.

"НАЗК встановлено, що голова Октябрського районного суду міста Полтави Олександр Струков порушив вимоги частини третьої статті 53 Закону України "Про запобігання корупції", що полягало в підданні судді Октябрського районного суду міста Полтави Лариси Гольник негативним заходам впливу у зв’язку із повідомленням нею про порушення вимог Закону іншою особою", - зазначило агентство.

Водночас Гольник повідомила у Facebook, що Рада суддів України також засудила дії Струкова стосовно неї.

"У своєму рішенні РСУ вказала, що є неприпустимими: обрання на посади голів судів осіб з низькими моральними, діловими та професійними якостями; поведінка, рішення, дії голів судів, які порушують законодавство про єдиний статус суддів", - зазначила суддя.

Як повідомлялося, у травні 2014 року суддя Октябрського районного суду Полтави Лариса Гольник почала розгляд справи стосовно міського голови Олександра Мамая. Його обвинувачували в приховуванні конфлікту інтересів при голосуванні за виділення земельних ділянок на користь падчерки.

Мер Полтави та його захисник Олександр Ковжога направляли заяви про нібито злочини Гольник до Генпрокуратури, а також скаржились до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції.

У січні 2015 року інший представник Мамая Дмитро Трихна заявив, що Гольник вимагала у нього 5 тисяч доларів хабаря за закриття справи. Суддя ж стверджує, що це Трихна пропонував їй "компенсацію" за закриття справи.

У травні 2016 року Гольник оприлюднила відео, як Трихна пропонував їй хабар.

У серпні 2017 року Гольник повідомила, що представник мера Полтави Олександр Ковжога позивається до Олени Притули як власника сайту "Українська правда".

За її словами Ковжога обурився через публікацію у блозі Гольник на УП, в якій вона розповіла про тиск на неї мера Полтави і його оточення, включно із Ковжогою.

Читайте також публікацію блогу Гольник в УП "Реформа і відписки. Відкритий лист Генпрокурору України".

Українська правда