В Україні можуть заборонити в'їзд ще 3 російським артистам

Служба безпеки України може заборонити в'їзд на територію України зіркам російської естради - Катерині Чуприниній (Катя Лель), Іраклі Пірцхалаві (Іраклі) та Андрію Залужному (Андрій Грізлі).

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі відомства.

10 вересня російські артисти Катя Лель, Іраклі та "Грізлі" виступили в окупованому Донецьку на концерті, присвяченому "Дню визволення Донбасу".

Про концерт повідомили видання, підконтрольні бойовикам, і навіть опублікували фото.

В СБУ запевняють, що поки не порушували проти них ніяких справ, оскільки не чули про концерт і нічого не знають про даних артистів, але якщо вони порушили законодавство України, то понесуть за це покарання.

"Якщо буде факт порушення цими особами законодавства України, то проти них будуть введені санкції, в тому числі і буде заборонений в'їзд на територію України", - заявили в прес-службі.

Раніше Служба безпеки України заборонила в'їзд в країну 140 російським діячам культури, в тому числі 50 з них - в період з 3 грудня 2015 року по 29 жовтня 2016 року.

Яна Міланова, УП