На Львівщині почалися навчання з військовими із 15 армій світу

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Понеділок, 11 вересня 2017, 15:48

На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на Львівщині почалися українсько-американські військові навчання "Репід Трайдент - 2017".

Про це йдеться у повідомленні Міноборони у понеділок.

Вказується, що цього року у військових маневрах бере участь безпрецедентна кількість учасників – близько 2500 військовослужбовців з 15 країн світу.

"Окрім України та США, до навчань залучено військовослужбовців з Канади, Болгарії, Грузії, Естонії, Італії, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини та Великобританії", - йдеться повідомленні.

 
міноборони
 
міноборони

"Найбільші іноземні контингенти – від армій США та Канади. Загалом близько 500 осіб. Вітчизняне угрупування, яке задіяне у міжнародному військовому навчанні (понад тисячу осіб), представлено військовослужбовцями однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗС України, бригади ВДВ ЗС України, інженерно-саперними підрозділами, окремим підрозділом Національної гвардії України тощо", - повідомили в Міноборони.

Повідомляється, що "Репід Трайдент - 2017" триватиме два тижні на різних ділянках військового полігону.

"Під час нього військовослужбовців будуть вдосконалювати свої знання та навички щодо спільних тактичних дій в ході патрулювання, здійснення конвоювання, протидії саморобним вибуховим пристроям тощо", - сказано у заяві.

Українська правда

Теми: армія Львів
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