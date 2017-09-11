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На Львовщине начались учения с военными из 15 армий мира

Понедельник, 11 сентября 2017, 15:48

На базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области начались украинские-американские военные учения "Репид Трайдент – 2017".

Об этом говорится в сообщении Минобороны в понедельник.

Указывается, что в этом году в военных маневрах участвует беспрецедентное количество участников - около 2500 военнослужащих из 15 стран мира.

"Кроме Украины и США, к учениям привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании", - говорится сообщении.

 
Минобороны

"Самые иностранные контингенты - от армий США и Канады. Всего около 500 человек. Отечественное группировки, задействованного в международном военном обучении (более тысячи человек), представлены военнослужащими одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВС Украины, бригады ВДВ ВС Украины, инженерно-саперными подразделениями, отдельным подразделением Национальной гвардии Украины и т.д.", - сообщили в Минобороны.

 
минобороны

Сообщается, что "Репид Трайдент - 2017" продлится две недели на разных участках военного полигона.

"Во время него военнослужащих будут совершенствовать свои знания и навыки по совместных тактических действий в ходе патрулирования, осуществления конвоирования, противодействия самодельным взрывным устройствам и т.д.", - говорится в заявлении.

Украинская правда

Темы: армияЛьвов
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